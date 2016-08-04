На автошляхах України очікується спека до +34°, практично без опадів

13:00, 4 серпня 2016
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Сьогодні і в п'ятницю на українських дорогах очікується спекотна погода, опадів практично не очікується.

Фото УНИАН
На автошляхах Україні спека до +34° / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +27°... +31°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, опадів не очікується.

На трасі Київ - Ужгород у четвер невелика хмарність, температура в дорозі +25° ... +30°. У п'ятницю без опадів, температура до +32°.

В Україні сьогодні до +33°, практично без опадів (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, у Запорізькій і Донецькій областях ожидаесть дощ з грозою. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +34°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +28°. 5 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати сонячна погода, температура +27°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямком в п'ятницю невелика хмарність, температура до +31°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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