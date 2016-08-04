МЗС радить українцям утриматися від поїздок у гірські райони Індії і Непалу через повені

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України під час поїздок в Індію і Непал утриматися від відвідування гірських районів в цих країнах.

Reuters

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС.

Зокрема, у зв'язку з триваючими мусонними дощами, що викликали повені і зсуви в гірських районах Індії і Непалу, жертвами яких стали кілька десятків осіб у кожній з цих країн, українцям радять утриматися від відвідування гірських районів Індії (штати Уттаракханд і Хімачал-Прадеш і північно-східні регіони) і Непалу до покращення погодних умов.

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У разі перебування в зазначеній місцевості МЗС рекомендує українцям не віддалятися від маршруту головних автомобільних трас.

"Слід пам'ятати, що період мусонів триває щорічно з червня по вересень і під час нього необхідно уникати подорожей у високогірні райони цих країн", - підкреслюється в повідомленні.

У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю і здоров'ю громадянам України рекомендується звертатися в Посольство України в Республіці Індія за номерами телефонів: +91-11-2614-60-41, +91-92-0550-71-57 ("гаряча лінія" ПУ) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57.

Нагадаємо, як мінімум 22 людини пропали без вісті в результаті обвалення автомобільного мосту на заході Індії.