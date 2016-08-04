Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час грози

Упродовж декількох днів були зафіксовані пожежі у житловому секторі, що спричинені розрядом блискавки.

Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Рятувальники нагадують громадянам основні правила безпеки під час грози.

Якщо ви перебуваєте у приміщенні:

- негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері;

- вимкніть електроприлади з розетки;

- перебувайте подалі від вікон, будь-яких металевих предметів;

- у квартирах не користуйтеся водогоном;

- утримайтеся від дзвінків по телефону, але якщо це необхідно - зробіть дзвінок одразу після чергового грозового розряду.

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Якщо гроза застала вас на вулиці, у полі, на річці:

- не ховайтеся у невеликих спорудах, наметах, під поодинокими деревами – краще сховатися у будь-якому заглибленні;

- бігти до сховища слід нешвидко і злегка пригнувшись;

- не лягайте на землю - сядьте, трохи схиливши голову;

- вимкніть мобільний телефон;

- складіть парасолю;

- якщо гроза застала вас у човні на водоймі, найбезпечніше вибратися з води на берег; якщо це неможливо, то намагайтеся сидіти в човні нерухомо, витягнувши весла, а вплав слід добиратися повільно, не розмахуючи руками.