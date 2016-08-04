Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час грози
Упродовж декількох днів були зафіксовані пожежі у житловому секторі, що спричинені розрядом блискавки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Рятувальники нагадують громадянам основні правила безпеки під час грози.
Якщо ви перебуваєте у приміщенні:
- негайно зачиніть всі кватирки, вікна, двері;
- вимкніть електроприлади з розетки;
- перебувайте подалі від вікон, будь-яких металевих предметів;
- у квартирах не користуйтеся водогоном;
- утримайтеся від дзвінків по телефону, але якщо це необхідно - зробіть дзвінок одразу після чергового грозового розряду.
На Тернопільщині внаслідок розряду блискавки згоріло 10 га пшениці
Якщо гроза застала вас на вулиці, у полі, на річці:
- не ховайтеся у невеликих спорудах, наметах, під поодинокими деревами – краще сховатися у будь-якому заглибленні;
- бігти до сховища слід нешвидко і злегка пригнувшись;
- не лягайте на землю - сядьте, трохи схиливши голову;
- вимкніть мобільний телефон;
- складіть парасолю;
- якщо гроза застала вас у човні на водоймі, найбезпечніше вибратися з води на берег; якщо це неможливо, то намагайтеся сидіти в човні нерухомо, витягнувши весла, а вплав слід добиратися повільно, не розмахуючи руками.
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