Через ураган "Ерл" загинули щонайменше 9 людей

У Гаїті та Домініканській Республіці від урагану "Ерл" вже загинули дев'ять осіб.

Reuters

Через тропічний ураган "Ерл" в Гаїті та Домініканській Республіці загинули не менше дев'яти осіб, повідомляє Російська служба BBC.

Зараз "Ерл" наблизився до території Белізу в Центральній Америці. Місцева влада попереджає про можливі зсуви і повені, а також про перебої з подачею електроенергії і пошкодження будинків.

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Сильні дощі також спостерігаються в сусідньому Гондурасі, погіршення погоди очікується в Гватемалі та Мексиці.

Жителям міст і селищ в прибережній смузі Белізу рекомендовано перечекати негоду подалі від берега і скористатися тимчасовими притулками на випадок шторму.

Влада розпорядилася закрити міжнародний аеропорт столиці країни, також були закриті національні парки і заповідники.

За прогнозами метеорологів, ураган "Ерл" буде поступово слабшати в міру віддалення від узбережжя.

Нагадаємо, влада мексиканського штату Кінтана-Роо в середу ввечері евакуювали жителів кількох прибережних районів у зв'язку з наближенням урагану "Ерл".