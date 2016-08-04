Через ураган "Ерл" загинули щонайменше 9 людей

14:58, 4 серпня 2016
1420
0

У Гаїті та Домініканській Республіці від урагану "Ерл" вже загинули дев'ять осіб.

Reuters
Reuters

Через тропічний ураган "Ерл" в Гаїті та Домініканській Республіці загинули не менше дев'яти осіб, повідомляє Російська служба BBC.

Зараз "Ерл" наблизився до території Белізу в Центральній Америці. Місцева влада попереджає про можливі зсуви і повені, а також про перебої з подачею електроенергії і пошкодження будинків.

Потужна злива затопила Сухумі

Сильні дощі також спостерігаються в сусідньому Гондурасі, погіршення погоди очікується в Гватемалі та Мексиці.

Жителям міст і селищ в прибережній смузі Белізу рекомендовано перечекати негоду подалі від берега і скористатися тимчасовими притулками на випадок шторму.

Влада розпорядилася закрити міжнародний аеропорт столиці країни, також були закриті національні парки і заповідники.

За прогнозами метеорологів, ураган "Ерл" буде поступово слабшати в міру віддалення від узбережжя.

Нагадаємо, влада мексиканського штату Кінтана-Роо в середу ввечері евакуювали жителів кількох прибережних районів у зв'язку з наближенням урагану "Ерл".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра до України прийде похолодання - синоптик Завтра до України прийде похолодання - синоптик
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин