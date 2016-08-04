У п'ятницю в Україні без опадів, вдень температура до +34° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 серпня в Україні температура підніметься до +34°, опадів не очікується.
У Києві завтра без опадів, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.
На автошляхах України очікується спека до +34°, практично без опадів
У Львові 5 серпня опадів не очікується, вночі +15°, вдень +30°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +33°. Вітер південний і південно-східний, до 5.4 м/с.
У Вінниці в п'ятницю невелика хмарність. Температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +18°, вдень +32°, вітер мінливий, слабкий.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +19°, вдень +32°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.
У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер північний і північно-східний, до 4.5 м/с.
У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі +19°, вдень +30°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі пройшов ураган (фото)
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°