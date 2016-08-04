У п'ятницю в Україні без опадів, вдень температура до +34° (карта)

18:30, 4 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 серпня в Україні температура підніметься до +34°, опадів не очікується.

ukraina.ucoz.com
В Україні завтра без опадів / ukraina.ucoz.com

У Києві завтра без опадів, вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

На автошляхах України очікується спека до +34°, практично без опадів

У Львові 5 серпня опадів не очікується, вночі +15°, вдень +30°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +18°, вдень +33°. Вітер південний і південно-східний, до 5.4 м/с.

У Вінниці в п'ятницю невелика хмарність. Температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +18°, вдень +32°, вітер мінливий, слабкий.

УНИАН
Завтра в Україні до +34° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +19°, вдень +32°. Вітер північний і північно-східний, до 4.2 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер північний і північно-східний, до 4.5 м/с.

У Краматорську у п'ятницю без опадів, температура вночі +19°, вдень +30°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі пройшов ураган (фото)

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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