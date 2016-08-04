У Києві завтра до +31°, опадів не очікується

19:00, 4 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 серпня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +31°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра в Києві до +31° / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +25°.

У п'ятницю в Україні без опадів, вдень температура до +34° (карта)

Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:32, а зайде о 20:34.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня в Україні температура підніметься до +34°, опадів не очікується.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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