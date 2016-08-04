У канадській провінції Манітоба пронеслися два торнадо (відео)

16:21, 4 серпня 2016
1528
0

На півдні провінції Манітоба були помічені два торнадо.

twitter.com @shannbil
У канадській провінції Манітоба пронеслися два торнадо / twitter.com @shannbil

На півдні провінції Манітоба (Канада) пройшла сильна злива з градом, також були помічені два торнадо, повідомляє CBC News.

Мусонні дощі затопили американський Фінікс (відео)

Обидва торнадо пройшли ввечері 3 серпня.

Стихія повалила опори ліній електропередач і поламала дерева. У місті Модерн пориви вітру досягали 111 км на годину.

Метеорологи повідомляють, що в регіоні випала велика кількість опадів, жителі ділилися фотографіями затоплених вулиць в соціальних мережах.

Нагадаємо, тропічний шторм "Ерл" над Карибським морем досяг сили урагану першої категорії за шкалою Саффіра-Сімсона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин