У канадській провінції Манітоба пронеслися два торнадо (відео)

На півдні провінції Манітоба (Канада) пройшла сильна злива з градом, також були помічені два торнадо, повідомляє CBC News.

Читайте також Мусонні дощі затопили американський Фінікс (відео)

Обидва торнадо пройшли ввечері 3 серпня.

Стихія повалила опори ліній електропередач і поламала дерева. У місті Модерн пориви вітру досягали 111 км на годину.

Метеорологи повідомляють, що в регіоні випала велика кількість опадів, жителі ділилися фотографіями затоплених вулиць в соціальних мережах.

More from the #mbstorm in #Morden tonight #sheets pic.twitter.com/1l1zo2YZc0