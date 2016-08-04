У канадській провінції Манітоба пронеслися два торнадо (відео)

На півдні провінції Манітоба були помічені два торнадо.

У канадській провінції Манітоба пронеслися два торнадо / twitter.com @shannbil

На півдні провінції Манітоба (Канада) пройшла сильна злива з градом, також були помічені два торнадо, повідомляє CBC News.

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Обидва торнадо пройшли ввечері 3 серпня.

Стихія повалила опори ліній електропередач і поламала дерева. У місті Модерн пориви вітру досягали 111 км на годину.

Метеорологи повідомляють, що в регіоні випала велика кількість опадів, жителі ділилися фотографіями затоплених вулиць в соціальних мережах.

Нагадаємо, тропічний шторм "Ерл" над Карибським морем досяг сили урагану першої категорії за шкалою Саффіра-Сімсона.