Сьогодні в Україні спека до +34°, без опадів (карта)

08:04, 5 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 серпня в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.

vividscreen.info
Сьогодні в Україні без опадів / vividscreen.info

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

На автошляхах України очікується спека до +34°, практично без опадів

У Львові 5 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря вдень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 5.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура до +29°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +32°, вітер змінний, до 4.6 м/с.

УНИАН
Сьогодні в країні до +34° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні ясно. Температура вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, до 4.7 м/с.

У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +32°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Краматорську в п'ятницю ясно, удень +30°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі пройшов ураган (фото)

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +30°. Вітер північний і північно-східний, до 4.5 м/с.

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