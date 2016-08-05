Сьогодні в Україні спека до +34°, без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 серпня в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / vividscreen.info

У столиці без опадів, удень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

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У Львові 5 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря вдень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 5.4 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура до +29°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +32°, вітер змінний, до 4.6 м/с.

Сьогодні в країні до +34° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні ясно. Температура вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, до 4.7 м/с.

У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +32°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.

У Краматорську в п'ятницю ясно, удень +30°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +30°. Вітер північний і північно-східний, до 4.5 м/с.

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