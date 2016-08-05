Сьогодні в Україні спека до +34°, без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 серпня в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.
На автошляхах України очікується спека до +34°, практично без опадів
У Львові 5 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні очікується малохмарна погода. Температура повітря вдень +32°. Вітер південний і південно-східний, до 5.4 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура до +29°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +32°, вітер змінний, до 4.6 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +29°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні ясно. Температура вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, до 4.7 м/с.
У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +32°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.0 м/с.
У Краматорську в п'ятницю ясно, удень +30°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Дніпрі пройшов ураган (фото)
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +30°. Вітер північний і північно-східний, до 4.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°