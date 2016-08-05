У столиці сьогодні опадів не очікується, вдень до +30°

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 серпня в Києві повітря прогріється до +30°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:32, а зайде о 20:34.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня в Україні вдень до +34°, опадів синоптики не обіцяють.

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