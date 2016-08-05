Індійські рятувальники виявили 13 тіл загиблих в результаті обвалення моста

Усього зниклими без вести визнані 42 людини.

Усього зниклими без вести визнані 42 людини / twitter.com @indiannavy

Рятувальники виявили 13 тіл загиблих в результаті обвалення моста, яке відбулося 3 серпня на заході Індії, усього зниклими без вести визнані 42 людини.

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Про це повідомив головний міністр штату Махараштра, в якому сталася трагедія, Девендра Фаднави, передає ТАСС.

"З води витягнуто 13 тіл, багато з них були віднесені більш ніж на сто кілометрів в Аравійське море. Зниклими вважаються 42 людини, тому пошуки будуть продовжені", - сказав головний міністр.

Зазначимо, раніше повідомлялося про 22 зниклих.

Нагадаємо, 3 серпня через обвал мосту в Індії у воду впали два автобуси з пасажирами.