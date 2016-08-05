Індійські рятувальники виявили 13 тіл загиблих в результаті обвалення моста
Усього зниклими без вести визнані 42 людини.
Рятувальники виявили 13 тіл загиблих в результаті обвалення моста, яке відбулося 3 серпня на заході Індії, усього зниклими без вести визнані 42 людини.
У результаті ударів блискавок в Індії загинуло 56 осіб
Про це повідомив головний міністр штату Махараштра, в якому сталася трагедія, Девендра Фаднави, передає ТАСС.
"З води витягнуто 13 тіл, багато з них були віднесені більш ніж на сто кілометрів в Аравійське море. Зниклими вважаються 42 людини, тому пошуки будуть продовжені", - сказав головний міністр.
Зазначимо, раніше повідомлялося про 22 зниклих.
Нагадаємо, 3 серпня через обвал мосту в Індії у воду впали два автобуси з пасажирами.
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