Потужний шторм пройшов в Міннесоті (фото)

На півночі штату Міннесота (США) пройшов потужний шторм, який приніс значні руйнування, повідомляє kare11.com.

Читайте також У канадській провінції Манітоба пронеслися два торнадо (відео)

Пориви вітру досягали 112 км на годину. Дерева обрушилися на атракціони і наметі на щорічному ярмарку, який проходив у місті Брейнерд.

Вітру вдалося навіть повалити статую, яка важить понад 2700 кг, і яка, за словами власників парку, за останні 13 років "не зрушилася ні на дюйм".

Some of the aftermath from the storm lastnight on East Чайка Lake in Nisswa. pic.twitter.com/qr3GpUUjD8