Потужний шторм пройшов в Міннесоті (фото)
Шторм завдав значних руйнувань на півночі штату.
На півночі штату Міннесота (США) пройшов потужний шторм, який приніс значні руйнування, повідомляє kare11.com.
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Пориви вітру досягали 112 км на годину. Дерева обрушилися на атракціони і наметі на щорічному ярмарку, який проходив у місті Брейнерд.
Вітру вдалося навіть повалити статую, яка важить понад 2700 кг, і яка, за словами власників парку, за останні 13 років "не зрушилася ні на дюйм".
Some of the aftermath from the storm lastnight on East Чайка Lake in Nisswa. pic.twitter.com/qr3GpUUjD8— Jordan Brown (@JBrown507) August 4, 2016
Нагадаємо, 21 липня в результаті сильного шторму, який обрушився на американський штат Міннесота (США), загинули дві людини.
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