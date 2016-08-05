Потужний шторм пройшов в Міннесоті (фото)

10:16, 5 серпня 2016
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Шторм завдав значних руйнувань на півночі штату.

facebook.com Paul Bunyan Land
Шторм пройшов в американській Міннесоті / facebook.com Paul Bunyan Land

На півночі штату Міннесота (США) пройшов потужний шторм, який приніс значні руйнування, повідомляє kare11.com.

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Пориви вітру досягали 112 км на годину. Дерева обрушилися на атракціони і наметі на щорічному ярмарку, який проходив у місті Брейнерд.

Вітру вдалося навіть повалити статую, яка важить понад 2700 кг, і яка, за словами власників парку, за останні 13 років "не зрушилася ні на дюйм".

Нагадаємо, 21 липня в результаті сильного шторму, який обрушився на американський штат Міннесота (США), загинули дві людини.

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