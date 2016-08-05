У Китаї через тайфун "Ніда" евакуювали 7 тис. осіб

11:12, 5 серпня 2016
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Через тайфун "Ніда" в провінції Гуйчжоу евакуювали 7 тис. осіб.

Reuters
Reuters

Влада китайської провінції Гуйчжоу евакуювала з небезпечних районів близько 7 тис. мешканців через тайфун "Ніда". Про це повідомила газета "Женьмінь жибао", передає ТАСС.

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Дощі тривають у провінції з середи. В окремих районах за цей час випало понад 240 мм опадів. Пошкоджено майже 400 житлових будинків, завдано збитків близько 1,2 тис. гектарам сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, щонайменше 164 людини загинули в десяти регіонах Китаю в результаті злив і викликаних ними повеней.

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