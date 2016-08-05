На вихідних в Україну прийде екстремальна спека: температура підніметься до +37° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде спекотна погода, опадів не очікується.
У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. У неділю очікується невелика хмарність, +14°...+28°.
Сьогодні в Україні спека до +34°, без опадів (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +24°. У неділю також без опадів, +9°...+23°.
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +16°, вдень +33°. У неділю вночі +11°, вдень +26°.
У Вінниці в суботу ясно, температура повітря +17°...+30°. У неділю до +26°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +20°, вдень +34°. У неділю також без опадів, температура +19°...+36°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +33°. У неділю +18°...+34° невелика хмарність.
У Дніпрі малохмарно. Температура вночі +21°, вдень +36°. У неділю схожі погодні умови, температура повітря +19°...+37°.
У Сімферополі завтра гроза, +21°...+33°. У неділю +22°...+35°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +22°, вдень +36°. У неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +36°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +35°. У неділю температура до +36°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі +20°, вдень +36°. У неділю 21°...+35°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без осадко, температура до +23°. У неділю невелика хмарність, вночі +14°, вдень +16°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +17°, вдень +28°. У неділю практично безхмарно, вночі +17°, вдень до +24°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура +25°. У неділю температура вдень +23°, без опадів.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +28°, у неділю сонячно, температура повітря +16° ...+23°.
У Дніпрі пройшов ураган (фото)
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +33°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +35°. У неділю температура до +35°, малохмарно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°