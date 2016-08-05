На вихідних в Україну прийде екстремальна спека: температура підніметься до +37° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде спекотна погода, опадів не очікується.

На вихідних в Україні до +37° / igormelika.com.ua

У столиці в суботу сонячно, температура повітря вночі +19°, вдень +31°. У неділю очікується невелика хмарність, +14°...+28°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +24°. У неділю також без опадів, +9°...+23°.

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +16°, вдень +33°. У неділю вночі +11°, вдень +26°.

У Вінниці в суботу ясно, температура повітря +17°...+30°. У неділю до +26°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +20°, вдень +34°. У неділю також без опадів, температура +19°...+36°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +33°. У неділю +18°...+34° невелика хмарність.

Прогноз на 6 серпня / УНІАН

Прогноз на 7 серпня / УНІАН

У Дніпрі малохмарно. Температура вночі +21°, вдень +36°. У неділю схожі погодні умови, температура повітря +19°...+37°.

У Сімферополі завтра гроза, +21°...+33°. У неділю +22°...+35°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +22°, вдень +36°. У неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +36°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +35°. У неділю температура до +36°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра ясно, температура вночі +20°, вдень +36°. У неділю 21°...+35°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без осадко, температура до +23°. У неділю невелика хмарність, вночі +14°, вдень +16°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +17°, вдень +28°. У неділю практично безхмарно, вночі +17°, вдень до +24°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура +25°. У неділю температура вдень +23°, без опадів.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +28°, у неділю сонячно, температура повітря +16° ...+23°.

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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +33°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +35°. У неділю температура до +35°, малохмарно.

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