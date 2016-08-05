Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, температура підніметься до +37°

На українських дорогах температура підніметься до +37°, опадів синоптики не обіцяють.

На дорогах України до +37° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті сонячно. Температура в суботу +31°...+34°. У неділю на одеському напрямку без опадів, +36°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні невелика хмарність, температура в дорозі +26°... +31°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +33°. У неділю на цьому напрямку малохмарно, температура в дорозі +20°...+28°.

Читайте також На вихідних в Україну прийде екстремальна спека: температура підніметься до +37° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні сонячно. Температура в дорозі +27°...+30°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +29°...+33°. У неділю практично без опадів, до +35°.

На Маріупольському напрямку без опадів, температура +28°...+33°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю ясна погода, до +37°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +30°... +31°. У суботу на цьому маршруті сонячно. У неділю хмарно з проясненнями, температура до 28 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.