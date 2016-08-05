Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, температура підніметься до +37°
На українських дорогах температура підніметься до +37°, опадів синоптики не обіцяють.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура до +32°. Завтра на цьому маршруті сонячно. Температура в суботу +31°...+34°. У неділю на одеському напрямку без опадів, +36°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні невелика хмарність, температура в дорозі +26°... +31°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +33°. У неділю на цьому напрямку малохмарно, температура в дорозі +20°...+28°.
На вихідних в Україну прийде екстремальна спека: температура підніметься до +37° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні сонячно. Температура в дорозі +27°...+30°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +29°...+33°. У неділю практично без опадів, до +35°.
На Маріупольському напрямку без опадів, температура +28°...+33°. Завтра по цьому маршруту сонячно. У неділю ясна погода, до +37°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі до +30°... +31°. У суботу на цьому маршруті сонячно. У неділю хмарно з проясненнями, температура до 28 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°