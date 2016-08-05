В Іспанії спалахнула лісова пожежа, є жертви

13:57, 5 серпня 2016
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На іспанському острові Пальма спалахнула пожежа, одна людина загинула.

Reuters
Reuters

На острові Пальма (Іспанія) в середу, 3 серпня, розпочалася лісова пожежа, у результаті якої загинув лісник, повідомляє Reuters.

На грецькому острові Хіос оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі

З острова евакуювали близько 700 осіб.

Поліція затримала 27-річного громадянина Німеччини, який зізнався в ненавмисному підпалі. За інформацією іспанських ЗМІ, він намагався спалити туалетний папір.

Нагадаємо, через лісову пожежу, що швидко поширюється в штаті Монтана (США), місцева влада евакуювала 500 сімей. Пожежа, яка отримала назву "Лев, що ричить", почався минулої неделі недалеко від Гамільтона.

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