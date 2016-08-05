Рятувальники попереджають українців про надзвичайну пожежну небезпеку 6-12 серпня

14:59, 5 серпня 2016
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До наступної п’ятниці в Україні утримається пожежна небезпека 5 класу.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Водіїв на дорогах України очікує спекотна погода, температура підніметься до +37°

"6-12 серпня у більшості районів південних, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, місцями у Тернопільській, Сумській, Харківській, Луганській та Кіровоградській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україну прийде екстремальна спека, температура підніметься до +37°.

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