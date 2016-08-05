Рятувальники попереджають українців про надзвичайну пожежну небезпеку 6-12 серпня

До наступної п’ятниці в Україні утримається пожежна небезпека 5 класу.

REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"6-12 серпня у більшості районів південних, Волинській, Львівській, Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, місцями у Тернопільській, Сумській, Харківській, Луганській та Кіровоградській областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на вихідних в Україну прийде екстремальна спека, температура підніметься до +37°.