У Новому Орлеані пройшов руйнівний торнадо (відео)

16:20, 5 серпня 2016
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Торнадо зруйнував кілька будинків, 30 тис. користувачів залишилися без електрики.

nola.com
У Новому Орлеані пройшов руйнівний торнадо / nola.com

У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) пройшов торнадо, який зруйнував кілька будинків, повідомляє Independent.

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Торнадо пронісся вдень 4 серпня в одному з найстаріших районів міста - Треме, зносячи за собою дахи будівель.

За повідомленнями рятувальників, у результаті стихії обійшлося без жертв, кілька людей отримали незначні травми.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня на півдні провінції Манітоба (Канада) пройшла сильна злива з градом, також були помічені два торнадо.

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