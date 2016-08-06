Пожежа в раю: в Іспанії продовжують ліквідовувати наслідки ненавмисного підпалу в лісі (фоторепортаж)

14:55, 6 серпня 2016
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В Іспанії продовжують ліквідовувати наслідки лісової пожежі на острові Пальма.

REUTERS
REUTERS

Ось так цей мальовничий острів виглядає після пожежі, в результаті якої загинув лісник, а близько 700 осіб були евакуйовані.

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Як повідомляв Погода УНІАН, пожежа на острові Пальма (Іспанія) почалася в середу, 3 серпня.

Пізніше поліція затримала 27-річного громадянина Німеччини, який зізнався в ненавмисному підпалі.

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