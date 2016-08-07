Через повінь у пакистанському Карачі загинули 15 осіб, більшість - від ударів струмом
15 людей стали жертвами повені в найбільшому пакистанському мегаполісі Карачі, причому 10 з них втратили життя через удари струмом.
Як повідомляє пакистанська газета Dawn, 3 померлих загинули в результаті обвалення стін будівель, ще двоє людей потонули.
Новий прем'єр-міністр провінції Сінд, де розташований Карачі, відвідав затоплені райони і пообіцяв нормалізувати життя портового мегаполісу, зокрема відновити електропостачання, якого позбулася значна частина міста.
МЗС радить українцям утриматися від поїздок у гірські райони Індії і Непалу через повені
Повідомляється, що за час циклону у мегаполісі були виведені з ладу близько 400 електричних кабелів.
Сильні зливи обрушилися на пакистанське узбережжі ще 4 серпня.
Денна температура в Карачі в ці дні становить 32-34 градуси.
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