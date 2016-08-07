Маріуполь сколихнув землетрус магнітудою 4,6
Підземні поштовхи не спричинили жертв чи руйнувань.
У Маріуполі та навколищніх населених пунктах Донецької області стався землетрус. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Жертв серед населення та руйнувань за наслідками землетрусу немає, решта обставин поки що з’ясовуються.
За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус магнітудою 4,6 бали стався біля 11:15. Епіцентр землетрусу знаходився в 78 км на південь від м. Донецька та в 21 км на північ від смт Старий Крим Маріупольського району на глибині 10 км.
Судя по соцсетях толчки ощущались не только в #Мариуполь, но и в #Бердянск, #Куйбышево, #Новоазовск, #Мелитополь и даже в #Донецк— em vm (@EmMemvm) August 7, 2016
Підземні поштовхи відчули і жителі Бердянська, Новоазовська, Донецька. Також вони поширились узбережжям Азовського моря.
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