Маріуполь сколихнув землетрус магнітудою 4,6

12:54, 7 серпня 2016
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Підземні поштовхи не спричинили жертв чи руйнувань.

http://quakes.globalincidentmap.com/
Маріуполь і населені пункти довкола сколихнув землетрус / quakes.globalincidentmap.com/

У Маріуполі та навколищніх населених пунктах Донецької області стався землетрус. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Жертв серед населення та руйнувань за наслідками землетрусу немає, решта обставин поки що з’ясовуються.

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус магнітудою 4,6 бали стався біля 11:15. Епіцентр землетрусу знаходився в 78 км на південь від м. Донецька та в 21 км на північ від смт Старий Крим Маріупольського району на глибині 10 км.

Підземні поштовхи відчули і жителі Бердянська, Новоазовська, Донецька. Також вони поширились узбережжям Азовського моря. 

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