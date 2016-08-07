У Македонії жертвами потужної зливи і буревію стали 15 осіб

17:06, 7 серпня 2016
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Поліція Македонії повідомляє про загибель щонайменше 15 людей в результаті сильної зливи й ураганного вітру, які пройшли вночі у Скоп'є.

REUTERS
REUTERS

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, ще не менше шести осіб числяться зниклими без вісті.

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За деякими повідомленнями, в найбільш постраждалих районах рівень води піднявся на півтора метра, сильно зруйнована кільцева дорога навколо Скоп'є.

Увечері там знову очікуються дощі.

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