У Македонії жертвами потужної зливи і буревію стали 15 осіб

Поліція Македонії повідомляє про загибель щонайменше 15 людей в результаті сильної зливи й ураганного вітру, які пройшли вночі у Скоп'є.

REUTERS

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, ще не менше шести осіб числяться зниклими без вісті.

Читайте також Через проливні дощі в Індії обвалився міст, понад 20 осіб зникли безвісти (відео)

За деякими повідомленнями, в найбільш постраждалих районах рівень води піднявся на півтора метра, сильно зруйнована кільцева дорога навколо Скоп'є.

Увечері там знову очікуються дощі.