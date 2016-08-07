Під Одесою на фестивалі Z-Games від удару блискавки загинула людина

У Білгород-Дністровському районі Одеської області сьогодні під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина.

Блискавка вдарила під час раптового урагану / Фото hromadske.ua

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, НП сталася приблизно о 18.00 біля бази відпочинку «Кобзар» в смт Затока, де проходить фестиваль. Блискавка вдарила під час бурі. В даний час уточнюються особисті дані молодої людини.

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Крім того, за словами Мельника, під час ураганного вітру зірвало на фестивалі деякі локації і, за попередніми даними, три людини отримали незначні тілесні ушкодження.

Мельник додав, що о 14.30 главк ДСНС давав попередження про бурю, що насувається.

Сьогодні на Одесу обрушилася злива з градом, затопило вулиці, від ураганного вітру ламалися дерева.