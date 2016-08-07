Через сильну негоду в Одесі затопило вулиці та повалило дерева (фото, відео)

На Одесу обрушилася злива з градом. У мерії створили штаб з ліквідації наслідків стихії.

Фото dumskaya.net

Як передає кореспондент УНІАН, дощ, який перейшов у грозу зі зливою, почався приблизно о 17.00. Також здійнявся ураганний вітер, почали ламатися дерева, величезні гілки падають на проїжджу частину, тротуар, електричні дроти, припарковані машини.

Фото dumskaya.net

Очевидці в соціальних мережах повідомляють, що на Соборній площі впало велике дерево та пошкодило автівку, є повалені дерева в районі Великого Фонтану.

Водії зупиняли автомобілі через погану видимість, місто завмерло в заторах.

Знесло вітром пластикові столи та стільці в розташованих на вулицях кафе.

На Черемушках випав град, розмір якого перевищував в діаметрі 10 мм.

Як повідомляв УНІАН, у Затоці під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина. Під час ураганного вітру зірвало на фестивалі деякі локації і, за попередніми даними, три людини отримали тілесні ушкодження.