Через сильну негоду в Одесі затопило вулиці та повалило дерева (фото, відео)
На Одесу обрушилася злива з градом. У мерії створили штаб з ліквідації наслідків стихії.
Як передає кореспондент УНІАН, дощ, який перейшов у грозу зі зливою, почався приблизно о 17.00. Також здійнявся ураганний вітер, почали ламатися дерева, величезні гілки падають на проїжджу частину, тротуар, електричні дроти, припарковані машини.
Очевидці в соціальних мережах повідомляють, що на Соборній площі впало велике дерево та пошкодило автівку, є повалені дерева в районі Великого Фонтану.
Водії зупиняли автомобілі через погану видимість, місто завмерло в заторах.
Знесло вітром пластикові столи та стільці в розташованих на вулицях кафе.
Утонувшую посеред дороги машину дістають одеські курсанти #Одесаhttps://t.co/ziKnp0E9pj pic.twitter.com/yiJ5riXC0F— Новини Одеси (@odessanews888) August 7, 2016
На Черемушках випав град, розмір якого перевищував в діаметрі 10 мм.
Як повідомляв УНІАН, у Затоці під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина. Під час ураганного вітру зірвало на фестивалі деякі локації і, за попередніми даними, три людини отримали тілесні ушкодження.
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