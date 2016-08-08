Через негоду в Македонії загинули 20 людей, у столиці оголошено надзвичайний стан

Уряд Македонії оголосив надзвичайний стан у столиці Скоп’є й околицях після того, як несподівані повені, спричинені сильними зливами й буревіями минулої ночі, забрали життя не менш ніж 20 людей.

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Поранених чи травмованих, за повідомленнями, сотні, але переважно легко, пише Радіо Свобода.

За даними влади, із уражених районів евакуювали понад тисячу людей.

Мер Скоп’є Коце Траяновський назвав це небаченою в його місті катастрофою.

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За повідомленнями місцевих засобів інформації, столицю й околиці охопили минулої ночі буревії з вітрами швидкістю понад 70 кілометрів на годину, через сильні зливи вода затопила деякі райони на глибину до півтора метра. Також повідомляють про значні пошкодження кільцевої автотраси навколо міста.

За словами очевидців, частина жертв загинула у власних домівках, заблокована там через швидку повінь.

Негода зруйнувала сотні будинків і затопила сотні автомашин, багатьма вулицями й дорогами тепер неможливо проїхати, кілька районів лишилися без електроенергії.

Як повідомляв УНІАН раніше, поліція Македонії заявляла про загибель щонайменше 15 людей в результаті сильної зливи й ураганного вітру, які пройшли вночі у Скоп'є.