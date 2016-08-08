Інститут геофізики: під Маріуполем стався саме землетрус

06:25, 8 серпня 2016
1893
0

Версію вибуху в Інституті геофізики імені Суботіна називають малоймовірною. Утім остаточні висновки обіцяють оприлюднити, коли отримають інформацію від інших сейсмічних станцій. 

http://quakes.globalincidentmap.com/
Геофізики: під Маріуполем на Донеччині стався власне землетрус / quakes.globalincidentmap.com

Про це у коментарі 5 каналу повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту Олександр Кендзера.

За його словами, інтенсивність поштовхів на поверхні сягала 6 балів із 12 можливих. Востаннє землетрус такої потужності в Україні відбувся на початку минулого року, на межі Сумської та Полтавської областей.

У штабі АТО розповіли, що підземні поштовхи у Маріуполі нагадували вибухову хвилю

Як повідомляв УНІАН, у місті Маріуполі Донецької області стався землетрус.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, жертв серед населення та руйнувань за наслідками землетрусу немає. Також підземні поштовхи відчули жителі міста Бердянська.

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус магнітудою 4,6 бали стався біля 11:15. Епіцентр землетрусу знаходився в 78 км на південь від м. Донецька та в 21 км на північ від смт Старий Крим Маріупольського району на глибині 10 км.

Як згодом повідомили у ДСНС, магнітуда землетрусу у Маріуполі склала 4,9 бали, також зафіксовано підземні поштовхи у Запоріжжі магнітудою 1-2 бали.

Станом на 14:00, за даними ДСНС, окрім Бердянська та Запоріжжя, поштовхи землетрусу було відчутно у Дніпрі. Загиблих та травмованих не виявлено.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра до України прийде похолодання - синоптик Завтра до України прийде похолодання - синоптик
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото) Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин