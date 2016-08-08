Інститут геофізики: під Маріуполем стався саме землетрус

Версію вибуху в Інституті геофізики імені Суботіна називають малоймовірною. Утім остаточні висновки обіцяють оприлюднити, коли отримають інформацію від інших сейсмічних станцій.

Геофізики: під Маріуполем на Донеччині стався власне землетрус / quakes.globalincidentmap.com

Про це у коментарі 5 каналу повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту Олександр Кендзера.

За його словами, інтенсивність поштовхів на поверхні сягала 6 балів із 12 можливих. Востаннє землетрус такої потужності в Україні відбувся на початку минулого року, на межі Сумської та Полтавської областей.

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Як повідомляв УНІАН, у місті Маріуполі Донецької області стався землетрус.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, жертв серед населення та руйнувань за наслідками землетрусу немає. Також підземні поштовхи відчули жителі міста Бердянська.

За даними Європейського Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетрус магнітудою 4,6 бали стався біля 11:15. Епіцентр землетрусу знаходився в 78 км на південь від м. Донецька та в 21 км на північ від смт Старий Крим Маріупольського району на глибині 10 км.

Як згодом повідомили у ДСНС, магнітуда землетрусу у Маріуполі склала 4,9 бали, також зафіксовано підземні поштовхи у Запоріжжі магнітудою 1-2 бали.

Станом на 14:00, за даними ДСНС, окрім Бердянська та Запоріжжя, поштовхи землетрусу було відчутно у Дніпрі. Загиблих та травмованих не виявлено.