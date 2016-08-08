Сьогодні в Україні без опадів, температура підніметься до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 8 серпня, в Україні вдень до +35°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У столиці без опадів, удень +25°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

Читайте також Під Одесою на фестивалі Z-Games від удару блискавки загинула людина

У Львові 8 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря вдень +27°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура +25°. Вітер північний, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +31°, вітер північний, до 7.5 м/с.

В Україні сьогодні до +35° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний, помірний.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +35°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +31°. Вітер північний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +34°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Краматорську в понеділок ясно, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

Читайте також Рятувальники попереджають українців про надзвичайну пожежну небезпеку 6-12 серпня

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +33°. Вітер північний і північно-східний, до 3.8 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.