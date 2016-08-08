У Києві сьогодні вдень до +25°, без опадів

08:30, 8 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 8 серпня, у столиці повітря прогріється до +25°, опадів не очікується.

nastol.com.ua
Сьогодні в Києві без опадів / nastol.com.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +20°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:36, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня в Україні вдень до +35°, опадів синоптики не обіцяють.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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