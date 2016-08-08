Жертвами тропічного шторму "Ерл" у Мексиці стали 38 осіб

Кількість жертв зсувів і повеней, викликаних тропічним штормом "Ерл" у Мексиці, досягла 38.

Reuters

Про це повідомляє Російська служба BBC з посиланням на місцеву владу.

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Найбільше постраждав штат Пуебла, де загинули 28 людей. Ще 10 людей загинули в штаті Веракрус.

Більшість жертв загинули, коли їхні будинки виявилися похованими під обвалами у віддалених місцях - наприклад, місті Хуаучинанго в штаті Пуебла або селі Коскоматепек в штаті Веракрус.

Поряд з Хуаучинанго цілий пагорб обрушився на будинки місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше в Гаїті та Домініканській Республіці від урагану "Ерл" загинули дев'ять осіб.