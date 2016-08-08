У Каліфорнії сталася велика пожежа: горить національний ліс (фоторепортаж)

10:24, 8 серпня 2016
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У неділю на півдні штату Каліфорнія (США) розпочалася лісова пожежа.

Reuters
Reuters

У національному лісі Сан-Бернардіно (Каліфорнія, США) учора, 7 серпня, розпочалася лісова пожежа, повідомляє ABC News.

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Пожежа почалася приблизно в 88 км від Лос-Анджелеса. Через швидке розповсюдження вогню рятувальники евакуювали кілька десятків будинків.

З пожежею борються 350 пожежників, а також кілька літаків і вертольотів.

Повідомляється, що через сильний вітер дим поширився на північ - до пустелі Мохаве.

Причина пожежі поки невідома.

Нагадаємо, в Іспанії продовжують ліквідовувати наслідки лісової пожежі на острові Пальма.

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