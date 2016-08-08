У Каліфорнії сталася велика пожежа: горить національний ліс (фоторепортаж)
У неділю на півдні штату Каліфорнія (США) розпочалася лісова пожежа.
У національному лісі Сан-Бернардіно (Каліфорнія, США) учора, 7 серпня, розпочалася лісова пожежа, повідомляє ABC News.
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Пожежа почалася приблизно в 88 км від Лос-Анджелеса. Через швидке розповсюдження вогню рятувальники евакуювали кілька десятків будинків.
З пожежею борються 350 пожежників, а також кілька літаків і вертольотів.
Повідомляється, що через сильний вітер дим поширився на північ - до пустелі Мохаве.
Причина пожежі поки невідома.
Нагадаємо, в Іспанії продовжують ліквідовувати наслідки лісової пожежі на острові Пальма.
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