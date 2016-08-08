Кількість жертв повеней в Індії збільшилася до 95

11:31, 8 серпня 2016
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В індійському штаті Біхар від повеней загинуло 95 осіб.

Reuters
Reuters

У штаті Біхар на північному сході Індії загинули 95 людей, повідомляє The Times of India.

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Усього від повеней постраждали 33 млн людей у 14 штатах. Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в штаті Пурнія - 28.

Повідомляється, що в багатьох річках рівень води перевищив максимально допустимі норми, повені затопили 6 млн га посівів.

Як повідомляв УНІАН, в індійському штаті Одіша за чотири дні в результаті ударів блискавок загинули 56 людей. Найбільшу кількість загиблих - вісім - зафіксовано в районі Баласор. Також смертельні випадки були зареєстровані в округах Бхадрак, Маюрбхандж і Кхурда.

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