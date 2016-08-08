Ураган в Одесі повалив півсотні дерев
Під час урагану випало 55 мм опадів.
Під час урагану, який обрушився на Одесу ввечері 7 серпня, було повалено 49 дерев. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради повідомив 1-й заступник мера Одеси Анатолій Орловський.
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"Вчора у другій половині дня пройшла сильна злива з ураганним вітром, швидкість якого досягала 30 м/с. В результаті ураганним вітром повалено 49 дерев. Випало 55 мм опадів, що перевищує місячну норму", - сказав Орловський.
Через падіння дерев і гілок було зафіксовано 48 пошкоджень електромереж, у тому числі двох високовольтних ліній. У загальній складності зафіксовано 83 залишилися без електрики будинку (багатоповерхових і приватних).
Як зазначив Орловський, для ліквідації наслідків стихії оперативно створили штаб, до якого увійшли представники різних служб, підприємств та відомств: "Міськзелентрест", "Міські дороги", "Одесаобленерго" та ін.
"Дуже оперативно були сформовані бригади, які відразу ж приступили до ліквідації наслідків стихійного лиха... Були частково перекриті вулиці - Среднофнтанская, Французький бульвар, Фонтанська дорога, Пироговська.
Поваленими деревами пошкоджено 4 машини", - сказав Орловський.
У місті загиблих і постраждалих немає. Заступник мера зазначив, що у зведеннях Гідрометцентру, ураган не прогнозувалося.
В даний час тривають роботи з ліквідації наслідків урагану.
Як повідомляв УНІАН, 7 серпня на Одесу і частина Одеської області обрушився ураган, затопило вулиці, від поривів шквального вітру ламалися дерева.
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