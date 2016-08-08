Погода на тиждень: в Україні до +35°, практично без опадів

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +35°.

На цьому тижні в країні практично без опадів / igormelika.com.ua

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +35°.

У вівторок, 9 серпня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +26°...+35°.

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У середу, 10 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +10°...+19°, вдень до +35°.

У четвер на заході та сході очікуються дощі, вночі +7°...+21°, вдень до +34°.

У п'ятницю практично по всій території України пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +20°...+35°.

В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +8°...+13°, вдень до +29°.

У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +10°...+16°, вдень до +29°.

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