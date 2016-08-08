Погода на тиждень: в Україні до +35°, практично без опадів
Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +35°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +35°.
У вівторок, 9 серпня, у країні очікується малохмарна погода. Температура вдень +26°...+35°.
Сьогодні в Україні без опадів, температура підніметься до +35° (карта)
У середу, 10 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +10°...+19°, вдень до +35°.
У четвер на заході та сході очікуються дощі, вночі +7°...+21°, вдень до +34°.
У п'ятницю практично по всій території України пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +20°...+35°.
В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +8°...+13°, вдень до +29°.
У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +10°...+16°, вдень до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°