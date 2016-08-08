На українських дорогах температура підніметься до +36°, без опадів

Сьогодні та у вівторок на дорогах України очікується спекотна погода, без опадів.

На дорогах України до +36° / georgiysidun.blogspot.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +25°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, опадів не очікується.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок невелика хмарність, температура в дорозі +22° ... +27°. У вівторок без опадів, температура до +30°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +36°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +32°.

У напрямку Харкова сьогодні сонячно. Температура в дорозі до +28°. 9 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +27°... +29°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +24° ... +26°. За даним напрямом у вівторок невелика хмарність, температура до +38°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.