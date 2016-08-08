На українських дорогах температура підніметься до +36°, без опадів
Сьогодні та у вівторок на дорогах України очікується спекотна погода, без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +25°... +32°. Завтра на цьому маршруті температура до +32°, опадів не очікується.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок невелика хмарність, температура в дорозі +22° ... +27°. У вівторок без опадів, температура до +30°.
Погода на тиждень: в Україні до +35°, практично без опадів
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +36°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +32°.
У напрямку Харкова сьогодні сонячно. Температура в дорозі до +28°. 9 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +27°... +29°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +24° ... +26°. За даним напрямом у вівторок невелика хмарність, температура до +38°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°