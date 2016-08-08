На Харківщині через негоду тисячі людей залишилися без світла (фото)
У різних районах Харкова та області повалено кілька десятків дерев.
Як повідомляє Харківська облдержадміністрація на своєму офіційному сайті, 7 серпня близько 15:00 в результаті сильного поривчастого вітру з дощем і градом відбулися порушення в роботі систем життєзабезпечення та інші події.
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Зокрема, у Харківському районі було частково знеструмлено селище Пісочин. Без світла залишилися близько 2000 абонентів приватного сектору. Станом на 21:30 електропостачання відновлено. Крім того, у Пісочині поблизу АЗС WOG на трасі Київ-Харків-Довжанський на проїжджу частину впало дерево.
В Холодногірському районі Харкова була підтоплена будівля школи №87. Підрозділи ДСНС проводили відкачування води за допомогою мотопомпи.
У Харкові на вулиці Золочівській з двоповерхової будівлі вітром зірвало частину односхилого металевого даху на площі 30 кв. м. На першому поверсі розташована їдальня, другий поверх не експлуатується.
У Харкові і області повалено десятки дерев. Роботи з прибирання тривають сьогодні, 8 серпня. Постраждалих немає.
Нагадаємо, під час урагану, який обрушився на Одесу ввечері 7 серпня, було повалено 49 дерев.
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