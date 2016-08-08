Потужна злива затопила канадське Калгарі (відео)

Дощ у Калгарі паралізував рух у місті.

Reuters

Сильний дощ з грозою пройшов у суботу, 6 серпня, в Калгарі (Канада), повідомляє CBC News.

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Грози прокотилися по всій південній Альберті, столицею якої є Калгарі. У деяких районах сильний дощ і град паралізував рух.

На півдні штату за ніч випало 40 мм опадів, в окремих районах - до 50 мм.

Нагадаємо, уряд Македонії оголосив надзвичайний стан у столиці Скоп'є і околицях після того, як несподівані повені, викликані сильними зливами і ураганами, минулої ночі забрали життя не менше 20 осіб.