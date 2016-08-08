Потужна злива затопила канадське Калгарі (відео)
Дощ у Калгарі паралізував рух у місті.
Сильний дощ з грозою пройшов у суботу, 6 серпня, в Калгарі (Канада), повідомляє CBC News.
Кількість жертв повеней в Індії збільшилася до 95
Грози прокотилися по всій південній Альберті, столицею якої є Калгарі. У деяких районах сильний дощ і град паралізував рух.
На півдні штату за ніч випало 40 мм опадів, в окремих районах - до 50 мм.
Calgary storm, Saturday. #abstorm. Submitted by Gurdeep Jimmy Chumbur. pic.twitter.com/D09ohzcbZc— CBC Calgary (@CBCCalgary) August 7, 2016
Calgary storm, Saturday. #abstorm. Credit: Christine Boyd/CBC. pic.twitter.com/ZZdFpSHmGl— CBC Calgary (@CBCCalgary) August 7, 2016
Нагадаємо, уряд Македонії оголосив надзвичайний стан у столиці Скоп'є і околицях після того, як несподівані повені, викликані сильними зливами і ураганами, минулої ночі забрали життя не менше 20 осіб.
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