Потужна злива затопила канадське Калгарі (відео)

16:05, 8 серпня 2016
922
0

Дощ у Калгарі паралізував рух у місті.

Reuters
Reuters

Сильний дощ з грозою пройшов у суботу, 6 серпня, в Калгарі (Канада), повідомляє CBC News.

Кількість жертв повеней в Індії збільшилася до 95

Грози прокотилися по всій південній Альберті, столицею якої є Калгарі. У деяких районах сильний дощ і град паралізував рух.

На півдні штату за ніч випало 40 мм опадів, в окремих районах - до 50 мм.

Нагадаємо, уряд Македонії оголосив надзвичайний стан у столиці Скоп'є і околицях після того, як несподівані повені, викликані сильними зливами і ураганами, минулої ночі забрали життя не менше 20 осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Завтра до України прийде похолодання - синоптик Завтра до України прийде похолодання - синоптик
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин