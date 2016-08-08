Завтра в Україні до +35°, на сході очікуються дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 9 серпня, в Україні температура підніметься до +35°, у Донецькій і Луганській областях пройдуть дощі з грозами.

Завтра в країні практично без опадів / mosaicon.hu

У Києві завтра без опадів, вночі +14°, вдень +27°. Вітер мінливий, до 1.3 м/с.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні до +35°, практично без опадів

У Львові 9 серпня опадів не очікується, вночі +13°, вдень +28°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +15°, вдень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 2.4 м/с.

У Вінниці у вівторок невелика хмарність. Температура вночі +12°, вдень +25°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +19°, вдень +32°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

В Україні завтра до +32° / УНІАН

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі +16°, вдень +28°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +19°, вдень +32°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.

У Сімферополі невелика хмарність. Температура вночі +20°, вдень +35°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +23°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Краматорську у вівторок гроза, температура вночі +19°, вдень +31°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

Читайте також На українських дорогах температура підніметься до +36°, без опадів

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.