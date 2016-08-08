У Києві завтра без опадів, вдень температура підніметься до +27°

19:00, 8 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +27°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

Погода на тиждень: в Україні до +35°, практично без опадів

Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:38, а зайде у 20:27.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 серпня, в Україні температура підніметься до +35°, в Донецькій і Луганській областях пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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