У Києві завтра без опадів, вдень температура підніметься до +27°

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +27°.

Завтра у Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

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Вітер мінливий, до 2.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:38, а зайде у 20:27.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 9 серпня, в Україні температура підніметься до +35°, в Донецькій і Луганській областях пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.