В Україні сьогодні до +35°, опадів не очікується (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні вдень до +35°, опадів синоптики не обіцяють.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці без опадів, удень +27°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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У Львові 9 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

У Луцьку сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря вдень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 3.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +26°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +30°, вітер північний і північно-східний, до 5.0 м/с.

Сьогодні в країні до +35° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +35°. Вітер східний та північно-східний, до 3.6 м/с.

У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

У Краматорську у вівторок ясно, вдень +32°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.

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