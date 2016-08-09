В Україні сьогодні до +35°, опадів не очікується (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні вдень до +35°, опадів синоптики не обіцяють.
У столиці без опадів, удень +27°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
На українських дорогах температура підніметься до +36°, без опадів
У Львові 9 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
У Луцьку сьогодні очікується сонячна погода. Температура повітря вдень +30°. Вітер південний і південно-східний, до 3.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок без опадів. Температура +26°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +30°, вітер північний і північно-східний, до 5.0 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +28°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні малохмарно. Температура вдень +35°. Вітер східний та північно-східний, до 3.6 м/с.
У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +32°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +31°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Краматорську у вівторок ясно, вдень +32°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Погода на тиждень: в Україні до +35°, практично без опадів
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +31°. Вітер північний і північно-східний, до 3,9 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°