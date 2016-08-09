У столиці сьогодні без опадів, вдень повітря прогріється до +27°

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Києві повітря прогріється до +27°, опадів не очікується.

У Києві сьогодні до +27° / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер змінний, до 2,1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:38, а зайде у 20:27.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Україні вдень до +35°, опадів синоптики не обіцяють.

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