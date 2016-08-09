Кількість жертв урагану "Ерл" в Мексиці зросла до 44

09:29, 9 серпня 2016
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У результаті проливних дощів і зсувів на сході Мексики загинули не менше 44 осіб.

Reuters
Reuters

Не менше 44 людей загинули через проливні дощі і зсуви, викликані тропічним штормом "Ерл" на сході Мексики, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву владу.

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Зокрема, губернатор штату Пуебла Рафаель Морено Вальє підтвердив загибель 32 місцевих жителів.

При цьому влада не виключає, що число жертв може зрости, оскільки розбір завалів триває. Як зазначив Вальє, у регіоні вжиті заходи для запобігання поширення захворювань.

У штаті Веракус кількість жертв збільшилася до 12 людей. За даними губернатора регіону Хав'єра Дуарте, понад 1,2 тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

Зсуви порушили зв'язок із 18 населеними пунктами.

Нагадаємо, в індійському штаті Біхар від повеней загинули 95 осіб.

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