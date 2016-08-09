Тропічний шторм "Хав'єр" насувається на мексиканський штат Нижня Каліфорнія.

На Мексику насувається черговий шторм / Strange sounds

Тропічний шторм "Хав'єр" наближається до штату Нижня Каліфорнія (Мексика), повідомляє The Wall Street Journal.

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Очікується, що в найближчі дні сильний вітер і дощ накриє туристичний курорт Лос-Кабос.

У понеділок ввечері шторм знаходився приблизно в 88 км від Лос-Кабоса, він рухається зі швидкістю 104 км/ч.

Як повідомляв УНІАН, не менше 44 людей загинули через проливні дощі та зсуви, викликані тропічним штормом "Ерл" на сході Мексики.