У Чернігівській області встановлено найвищий клас пожежної небезпеки

11:10, 9 серпня 2016
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У Чернігівській області встановлено найвищий, п'ятий, клас пожежної небезпеки.

REUTERS
REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник управління ДСНС в області Роман Гордовый.

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За його інформацією, у цілодобовому режимі чергування знаходиться 200 осіб та 64 одиниці основної та спеціальної техніки від обласної служби надзвичайних ситуацій. Ще більше 170 людей і майже 130 одиниць транспорту у разі необхідності можуть бути задіяні від місцевої пожежної охорони і добровільних протипожежних формувань. Місцеві органи влади створюють резерв пально-мастильних матеріалів для пожежогасіння.

Крім того, опрацьовується питання придбання безпілотника для більш якісного відстеження лісів на предмет попередження пожеж.

З початку року в Чернігівській області відбулося близько 250 пожеж. В основному горіли суха трава та сміття на відкритих місцевостях. У той же час зафіксовано 15 пожеж в лісових масивах та 4 пожежі на торфовищах. Найбільш небезпечним виявився лісова пожежа, що стався в липні під час проведення стрільб на військовому полігоні в Гончарівському, - його площа становила близько 20 га. Значний збиток в кінці липня біля села Данівка Козелецького району спричинила пожежа площею близько 40 га в результаті горіння стерні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ряді областей України до 12 серпня збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

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