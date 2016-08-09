У Лесото пройшов найсильніший снігопад за 20 років

12:23, 9 серпня 2016
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Шторм в Лесото приніс із собою сильний снігопад.

theatlantic.com
Шторм в Лесото приніс із собою сильний снігопад / theatlantic.com

Найсильніший за 20 років снігопад пройшов в африканському королівстві Лесото, повідомляє The Weather Channel.

На Мексику насувається черговий шторм

У результаті шторму загинули двоє пастухів, не менше восьми туристів отримали травми.

Повідомляється, що такого сильного снігопаду в країні не було не менше двох десятиліть.

Раніше в Лесото подібні снігопади не були рідкістю, але в останні роки вони дуже нерегулярні, оскільки королівство страждає від сильної посухи.

Нагадаємо, на найвищій горі Гавайських островів випав сніг.

На горі Мауна-Кеа, яка знаходиться на висоті 4205 м над рівнем моря, сніг випадає кілька разів в році.

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