На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів
Сьогодні і в середу на українських дорогах очікується спекотна погода, практично без опадів.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +27°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +34°, опадів не очікується.
На трасі Київ - Ужгород у вівторок невелика хмарність, температура в дорозі +24° ... +30°. У середу на Львівщині можливий дощ, температура до +30°.
В Україні сьогодні до +35°, опадів не очікується (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, малохмарно. Завтра на даному маршруті в Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються грози, температура до +32°.
У напрямку Харкова сьогодні сонячно. Температура в дорозі до +28°. 10 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +27°... +30°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямком в середу невелика хмарність, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°