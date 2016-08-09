На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів

12:56, 9 серпня 2016
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Сьогодні і в середу на українських дорогах очікується спекотна погода, практично без опадів.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України температура підніметься до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +27°... +30°. Завтра на цьому маршруті температура до +34°, опадів не очікується.

На трасі Київ - Ужгород у вівторок невелика хмарність, температура в дорозі +24° ... +30°. У середу на Львівщині можливий дощ, температура до +30°.

В Україні сьогодні до +35°, опадів не очікується (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +32°, малохмарно. Завтра на даному маршруті в Донецькій та Дніпропетровській областях очікуються грози, температура до +32°.

У напрямку Харкова сьогодні сонячно. Температура в дорозі до +28°. 10 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +27°... +30°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +27° ... +29°. За даним напрямком в середу невелика хмарність, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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