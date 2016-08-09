Кількість жертв повеней в Македонії збільшилася до 22

Через повені і сильні вітри в Македонії загинули 22 людини.

Reuters

Кількість жертв повеней, що обрушилися на Македонію в результаті проливних дощів, збільшилася до 22, повідомляє Міжнародний комітет Червоного Хреста.

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Крім того, 60 осіб отримали травми.

За добу в Македонії випало понад 90 мм опадів - це вище середньомісячного показника для Балканських країн. У результаті злив були зруйновані траси, поля, пошкоджені сотні будинків.

Сотні людей були евакуйовані з муніципалітету Газі-Баба і столиці країни Скоп'є.

Нагадаємо, не менш 44 осіб загинули через проливні дощі і зсуви, викликані тропічним штормом "Ерл" на сході Мексики.