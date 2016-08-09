Шторм у Шотландії викинув на берег нафтову платформу вагою в 17 тис. тонн (фото)

16:00, 9 серпня 2016
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Під час шторму нафтовидобувна платформа від'єдналася від буксира і була викинута на один з островів.

SWNS.com
Шторм у Шотландії викинув на берег нафтову платформу / SWNS.com

У понеділок, 8 серпня, під час шторму нафтовидобувна платформа Transocean Winner від'єдналася від буксира і була викинута на один з Гебридських островів (Шотландія), повідомляє Sky News.

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Людей просять не наближатися до місця події, щоб не заважати роботі працівників аварійних служб. Відзначається, що пляж на острові Льюїс-енд-Гарріс популярний серед туристів.

На борту платформи нікого не було, але на Transocean Winner знаходиться 280 тонн дизельного палива. Екологи побоюються можливого забруднення місцевості, але берегова охорона вважає, що ймовірність цього невелика.

gcaptain.com
У результаті події ніхто не постраждав / gcaptain.com
gcaptain.com
Шторм в Шотландії викинув на берег нафтову платформу / gcaptain.com

Нагадаємо, тропічний шторм "Хав'єр" насувається на мексиканський штат Нижня Каліфорнія.

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