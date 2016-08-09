Завтра в Україні до +35°, місцями очікуються дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 10 серпня в Україні температура підніметься до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.
У Києві завтра без опадів, вночі +15°, вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, до 2.4 м/с.
На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів
У Львові 10 серпня опадів не очікується, вночі +9°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +11°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Вінниці в середу невелика хмарність. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +18°, вдень +33°, вітер мінливий, легкий.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер східний та північно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.
У Сімферополі гроза. Температура вночі +21°, вдень +35°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Краматорську у середу хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +32°, вітер північно-східний, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°