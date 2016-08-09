Завтра в Україні до +35°, місцями очікуються дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 серпня в Україні температура підніметься до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

У більшості областей завтра без опадів / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

У Києві завтра без опадів, вночі +15°, вдень +29°. Вітер східний та південно-східний, до 2.4 м/с.

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У Львові 10 серпня опадів не очікується, вночі +9°, вдень +25°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +11°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Вінниці в середу невелика хмарність. Температура вночі +13°, вдень +28°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +18°, вдень +33°, вітер мінливий, легкий.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі +18°, вдень +29°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощ з грозою. Температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер східний та північно-східний, до 3,4 м/с.

У Сімферополі гроза. Температура вночі +21°, вдень +35°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Краматорську у середу хмарно з проясненнями, температура вночі +20°, вдень +32°, вітер північно-східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +20°, вдень +32°. Вітер мінливий, легкий.

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