У Києві завтра без опадів, вдень до +29°

19:00, 9 серпня 2016
2373
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 серпня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +29°.

holy-mozart.livejournal.com
У столиці завтра до +29° / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів

Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Україні температура підніметься до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб
Завтра до України прийде похолодання - синоптик Завтра до України прийде похолодання - синоптик
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин