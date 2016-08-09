У Києві завтра без опадів, вдень до +29°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 серпня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +29°.

У столиці завтра до +29° / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.

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Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Україні температура підніметься до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.