У Києві завтра без опадів, вдень до +29°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 серпня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +29°.
До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +24°.
На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів
Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 05:39, а зайде в 20:25.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Україні температура підніметься до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Вітер: 3.4 м/с
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