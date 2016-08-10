Сьогодні в Україні до +35°, місцями дощі з грозами (карта)

08:05, 10 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 серпня, в Україні вдень до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

galleryua.com, viktort
В Україні сьогодні практично без опадів / galleryua.com, viktort

У столиці без опадів, удень +29°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів

У Львові 10 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +24°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +30°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу без опадів. Температура +28°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +33°, вітер північний та північно-західний, до 4.2 м/с.

УНИАН
Сьогодні в Україні до +35° / УНІАН

У Харкові гроза. Температура до +31°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ з грозою. Температура вдень +35°. Вітер східний та північно-східний, до 4.6 м/с.

У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +35°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер східний та північно-східний, до 5.2 м/с.

У Краматорську в середу ясно, вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, легкий.

Ураган в Одесі повалив півсотні дерев

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +33°. Вітер східний та північно-східний, до 3.1 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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