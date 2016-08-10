У Києві сьогодні без опадів, вдень температура підніметься до +29°

08:30, 10 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 серпня в столиці повітря прогріється до +29°, опадів не очікується.

focus.ua
Сьогодні в Києві без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

На дорогах України температура підніметься до +32°, без опадів

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Україні вдень до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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