У Києві сьогодні без опадів, вдень температура підніметься до +29°

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 10 серпня в столиці повітря прогріється до +29°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +29°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:39, а зайде в 20:25.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в Україні вдень до +35°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

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